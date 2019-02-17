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Manisa'daki festivalde 5 ton hamsi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

MANİSA Trabzonlular Derneği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Trabzon Hamsi Festivali'nde, ekmek arası yapılarak, 5 ton hamsi dağıtıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA Trabzonlular Derneği'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Trabzon Hamsi Festivali'nde, ekmek arası yapılarak, 5 ton hamsi dağıtıldı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilip, festivale katılan Manisalılar, ekmek arası hamsiden almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin arkasında yer alan meydanda düzenlenen '3'üncü Trabzon Hamsi Festivali'ne; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve çevre illerin Karadeniz dernekleri başkanları katıldı. Festivalde İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri tarafından tavada pişirilen 5 ton hamsi, ekmek arasına konularak, katılanlara dağıtıldı. Bu lezzeti kaçırmak istemeyenler, zaman zaman izdihama neden oldu. Etkinliğe katılan protokol üyeleri de ocağın başına geçip, tavada hamsi kızarttı. Festivalde ayrıca kurulan stantlarda Karadeniz yöresine ait tereyağı, peynir ve yoğurt gibi çeşitli ürünler ile Trabzonspor Kulübü'nün formaları ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. 'TRABZON'U MANİSA'DA TEMSİL ETMEYE ÇALIŞIYORUZ' Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mustafa Kazaz, "Yöremizin tereyağı, peynir gibi tüm ürünlerini burada açtığımız stantlarda Manisalı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıllar 10- 15 bin civarı ekmek arası hamsi ikramı yapmıştık. Bu sene de 20 binin üzerinde hamsi yani 5 ton hamsi dağıtarak rekor kıracağız. Manisa'nın yanı sıra çevre iller Balıkesir, İzmir'den de festivalimize gelenler var. Trabzon'u Manisa'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok gururluyuz" diye konuştu. Evli ve 2 çocuk babası Onur İlhan (32) ise festivallerde geleneklerin yaşatılmasından memnun olduğunu belirtirken, Ayşe Demir (41) de "Festivale geçen yıl da gelmiştim. Geçen yıla göre daha güzel olmuş. Burada fazlasıyla Trabzon havası esiyor. Çok mutluyum burada olduğum için" dedi.

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