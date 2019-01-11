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Manisa'daki FETÖ davasında 8 sanığa ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 8 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Manisa'daki FETÖ davasında 8 sanığa ceza

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş adamları yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 8 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan operasyonlarda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan ve 24 Ağustos 2016 günü tutuklanan bir otomotiv şirketinin Manisa yetkili satıcısı ve servisinin sahibi ile çalışanı toplam 8 kişinin yargılanmasına devam edildi. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet Ordu ve Enes Ordu, tutuksuz sanıklar Muaviz Ordu, Hüseyin Ordu, Akif Ordu, Mustafa Ordu, Etka Ordu ve Nesibe Ordu ile sanıkların avukatları katıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakim karşısına çıkan 8 sanık son savunmalarını yaptı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti duruşmaya verdiği aranın ardından tutuklu sanıklar Ahmet Ordu ve Enes Ordu'yu 7 yıl 6'şer ay hapis cezasına mahkum edip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar Muaviz Ordu, Hüseyin Ordu ve Nesibe, Ordu'ya 6 yıl 3'er ay, Akif Ordu ve Etka Ordu'ya 2 yıl 1'er ay, Mustafa Ordu'ya ise 7 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tüm sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına, mal varlıkları üzerindeki tedbir ile otomotiv şirketine atanan kayyumun ise kaldırılmasına karar verdi.

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