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Manisa'daki FETÖ davasında avukatlara hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan eski baro başkanı ve 25'inci dönem MHP Milletvekili Zeynel Balkız'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 11 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Manisa'daki FETÖ davasında avukatlara hapis cezası

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan eski baro başkanı ve 25'inci dönem MHP Milletvekili Zeynel Balkız'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 11 sanık, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.
Manisa'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunun ardından haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 11 avukatın yargılanmasına, Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Aralarında Manisa Barosu eski Başkanı ve 25'inci dönem MHP Milletvekili Zeynel Balkız'ın da bulunduğu, 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ile suçlanan 11 sanık son savunmalarını yaptı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Zeynel Balkız'a 2 yıl 1 ay, Ali Özcel, İsa Koşar ve Besim Yücel'e 6 yıl 10 ay, Gökhan Çelik, Kadir Çelik, Hüseyin Azman ve Yalçın Cabar'a 6 yıl 3 ay, tutuklu sanıklar Haluk Bedel, Gürhan Onat ve Sadettin Yılmaz'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Gürhan Onat ve Haluk Bedel'in tutukluluk hallerinin devamına, Sadettin Yılmaz'ın ise sağlık durumunun göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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