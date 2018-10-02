Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Askeri lisede okurken örgüt üyelerinin kendisiyle irtibat kurduğunu anlatan Tacıbozuk, göreve başladığında da örgüt üyeleriyle İskenderun, Diyarbakır, Hakkari ve Manisa'da birkaç kez görüştüğünü, daha sonra görüşmeyi kestiğini savunarak, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade etti.

Sanık Tacıbozuk, ortaokul yıllarında FETÖ ile tanıştığını ve o zamanlar örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini dinlediklerini, babasının isteğiyle askeri liseye gitmeyi seçtiğini söyledi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Sanık Eryılmaz da 15 Temmuz gecesi kışlaya çağrıldığında darbeye iştirak bilincinde olmadığını iddia etti. Komutanlarının kendisine verdiği yasal emirleri uyguladığını, kışlanın hem içeriden hem de dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler aldığını öne süren Eryılmaz, tahliyesini talep etti.

Sanık Yılmaz da iddianamede üzerilerine atılan suçların tahmin ve düşüncelere dayandığını savunarak, kışla karargahının güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesinin ardından hazırlanan bilirkişi raporunda eksiklikleri olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın öğleden sonraya kadar ara verdi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen üsteğmen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen astsubay Bayat hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

