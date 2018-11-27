Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların yazılı, sözlü beyan ve talepleri alındı.

Tutuklu sanık Murat Yılmaz, "Mahkemeye gelirken savunma sırası bana geldiğinde beratımı istiyorum diyerek susmayı planlıyordum ama bu zamana kadar yaşadıklarım buna engel oldu. Konuşmak istiyorum." dedi.

Kendisi adına tahliye talebinde bulunmadığını ifade eden Yılmaz, kendisi üzerinden suçlanan kişiler adına tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmanın dikkatini farklı noktalara çekmeye çalıştığı gerekçesiyle Yılmaz'ı iki kez uyardı.