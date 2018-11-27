Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.
Duruşmada, sanıkların yazılı, sözlü beyan ve talepleri alındı.
Tutuklu sanık Murat Yılmaz, "Mahkemeye gelirken savunma sırası bana geldiğinde beratımı istiyorum diyerek susmayı planlıyordum ama bu zamana kadar yaşadıklarım buna engel oldu. Konuşmak istiyorum." dedi.
Kendisi adına tahliye talebinde bulunmadığını ifade eden Yılmaz, kendisi üzerinden suçlanan kişiler adına tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme başkanı, duruşmanın dikkatini farklı noktalara çekmeye çalıştığı gerekçesiyle Yılmaz'ı iki kez uyardı.
Tutuklu Sanık Eryılmaz ise 15 Temmuz gecesi verdiği emirlerin tamamen komutanın emri olduğunu, kışlanın güvenliğini sağlamak için emirler verdiğini savundu.
Eryılmaz, darbe girişiminden 15 gün önce emeklilik dilekçesini verdiğini anımsatarak, "Benim görevim güvenlik anlamında kışlada olan eksiklikleri gidermektir. Ben bu eksiklikleri sürekli söylediğimden dolayı üstlerimle çok kavga ettim. Hatta emekli olma sebeplerim arasında bu da vardır. Size soruyorum. Darbe girişiminden 15 gün önce emeklilik dilekçesini veren biri 15 gün sonra nasıl darbeye kalkışabilir." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklulu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.
- İddianameden
Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
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