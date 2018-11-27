HABER

Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 18:15 | Son Güncelleme

Aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların yazılı, sözlü beyan ve talepleri alındı.

Tutuklu sanık Murat Yılmaz, "Mahkemeye gelirken savunma sırası bana geldiğinde beratımı istiyorum diyerek susmayı planlıyordum ama bu zamana kadar yaşadıklarım buna engel oldu. Konuşmak istiyorum." dedi.

Kendisi adına tahliye talebinde bulunmadığını ifade eden Yılmaz, kendisi üzerinden suçlanan kişiler adına tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmanın dikkatini farklı noktalara çekmeye çalıştığı gerekçesiyle Yılmaz'ı iki kez uyardı.

Tutuklu Sanık Eryılmaz ise 15 Temmuz gecesi verdiği emirlerin tamamen komutanın emri olduğunu, kışlanın güvenliğini sağlamak için emirler verdiğini savundu.

Eryılmaz, darbe girişiminden 15 gün önce emeklilik dilekçesini verdiğini anımsatarak, "Benim görevim güvenlik anlamında kışlada olan eksiklikleri gidermektir. Ben bu eksiklikleri sürekli söylediğimden dolayı üstlerimle çok kavga ettim. Hatta emekli olma sebeplerim arasında bu da vardır. Size soruyorum. Darbe girişiminden 15 gün önce emeklilik dilekçesini veren biri 15 gün sonra nasıl darbeye kalkışabilir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklulu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Çarşaflı soyguncuya telefonla direnişÇarşaflı soyguncuya telefonla direniş
Denizcilerde kruvaziyer turizm memnuniyetiDenizcilerde kruvaziyer turizm memnuniyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe dava FETÖ Murat Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

5 yıl boyunca genelevde seks kölesi yapılan orangutan kurtarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Uğur Kıvılcım yaşamını yitirdi

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Batman'da çatışma çıktı! Acı haber geldi

Gri listede aranan terörist Ali Akbaş öldürüldü

Bakanlık duyurdu: Ali Akbaş öldürüldü!

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

'Çingene kızı' Türkiye'ye getirildi

Erdoğan’ın paylaştığı haritada dikkat çeken hata

Sosyal medya bunu konuşuyor! Dikkat çeken hata

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Hatay'da bulundu! Hepsi Roma dönemine ait

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

Kadıköy'de inşaatta kurtarma operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.