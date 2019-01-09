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Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Aralarında eski Manisa merkez komutan vekili albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi - İddia makamı, 6 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bir sanık için örgüt üyeliği suçundan hapis cezası ve iki sanığın beraatini istedi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda savcı, sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaayı okudu.

İddia makamı, eski Manisa merkez komutan vekili albay Murat Yılmaz, albay Nihat Eryılmaz, yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk ve üsteğmen İlhan Gözüyukarı hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.

Üsteğmen Yunus Bayat ile astsubay Tarık Demirtaş'ın bütün suçlamalardan beraatini isteyen savcı, astsubay Ferdi Yörüyen'in darbe girişimiyle ilgili suçlamalardan beraati, FETÖ/PDY üyeliğinden ise cezalandırılması talebinde bulundu.

Yaklaşık 1,5 saat süren mütalaanın ardından sanıklar ve avukatları esas hakkında savunmalarını yaptı.

Mütalaayı reddeden sanıklar, esas hakkında savunma yapmak için mahkeme heyetinden süre istedi.

Söz alan tutuklu sanık Murat Yılmaz, askeri darbeyi kabullenmeyen bir yapısı olduğunu öne sürerek, "12 Eylül darbesini hayatımın gençliğinde gördüm ve çözüm olmadığını o gün anladım. Darbeyi yapanları alkışlayanların daha sonra yargılandığını gördüm. Bu darbenin FETÖ’cüler tarafından yapıldığını anladığımda, emir komuta zinciriyle gelmiş olsa da darbecilerin karşısında durur, yargılanmayı tercih ederdim. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Mart'a erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez tugay komutan vekili albay Murat Yılmaz, eski albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı, astsubay Tarık Demirtaş ile eski astsubay Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi dava FETÖ Manisa

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