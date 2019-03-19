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Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:02 | Son Güncelleme

Aralarında meslekten ihraç edilmiş, dönemin Manisa Merkez Komutan Vekili albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, tanık Şenol Ciner'in mahkemeye yazılı olarak sunduğu ek ifadelerini okudu.

Meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Manisa Merkez Tugay Komutan Vekili albay Murat Yılmaz, Ciner'in ek ifadelerinin "mahkeme huzurunda yemin altında verilmediğini" öne sürerek, "Bu ifadelerin mahkeme dosyasında kabul edilmesi usulen doğru değildir. Bu ek ifade, sipariş üzerine kaleme alınmış ve mahkemeye sunulmuştur. Bu ifadelerde lehime dahi olan hususları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanıklardan Nihat Eryılmaz'ın avukatı Özgür Deniz Lütfüoğlu ise müvekkilinin darbeye teşebbüs eden FETÖ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, müvekkilinin 15 Temmuz gecesi Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'na darbeye katılmak amacıyla değil, görev bilinci ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla geldiğini, bu yüzden emri altındaki askerlere de kışla güvenliğini sağlamaları yönünde talimatlar verdiğini ileri sürdü.

Tutuklu sanıkların avukatları, ileri sürülen iddiaları kabul etmeyerek, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar meslekten ihraç edilen dönemin Manisa Merkez Tugay Komutan Vekili albay Murat Yılmaz, albay Nihat Eryılmaz, yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş, yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, üsteğmen İlhan Gözüyukarı, astsubay Tarık Demirtaş, astsubay Ferdi Yörüyen ve üsteğmen Yunus Bayat hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe davası FETÖ Manisa

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