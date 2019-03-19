Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, tanık Şenol Ciner'in mahkemeye yazılı olarak sunduğu ek ifadelerini okudu.

Meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Manisa Merkez Tugay Komutan Vekili albay Murat Yılmaz, Ciner'in ek ifadelerinin "mahkeme huzurunda yemin altında verilmediğini" öne sürerek, "Bu ifadelerin mahkeme dosyasında kabul edilmesi usulen doğru değildir. Bu ek ifade, sipariş üzerine kaleme alınmış ve mahkemeye sunulmuştur. Bu ifadelerde lehime dahi olan hususları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

Tutuklu sanıklardan Nihat Eryılmaz'ın avukatı Özgür Deniz Lütfüoğlu ise müvekkilinin darbeye teşebbüs eden FETÖ ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, müvekkilinin 15 Temmuz gecesi Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'na darbeye katılmak amacıyla değil, görev bilinci ve kışla güvenliğini sağlamak amacıyla geldiğini, bu yüzden emri altındaki askerlere de kışla güvenliğini sağlamaları yönünde talimatlar verdiğini ileri sürdü.