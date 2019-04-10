HABER

Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

Darbe girişiminde İl Jandarma Komutanlığındaki olaylara ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'a 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme, 5 sanığın beraatine hükmetti

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıkların son savunmalarını yapmalarının ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, görevinden ihraç edilen eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek'e, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası, eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan diğer 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

- İddianameden

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Aynı bölgede yeniden obruk oluştu Aynı bölgede yeniden obruk oluştu 
Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe dava karar mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.