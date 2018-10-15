Manisa'daki 'gaybubet evi' operasyonuyla ilgili 2 tutuklama

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da polisin, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 'gaybubet evi'ne yaptığı baskında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde 'gaybubet evi' olduğunu belirledi. Ekipler, evi ve şüphelileri bir süre teknik takibe aldı. Takibin ardından 12 Ekim günü saat 18.00 sıralarında harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, kentte FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenip, bir süre önce kapatılan okulda müdür olarak görev yapan R.B., FETÖ/PDY'nin sözde 'Manisa muhasibi', 'emniyetin mahrem yapılanma' üyesi olduğu ileri sürülen M.Y. ve 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen E.Ç. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyaller, drone, 3 bin 950 euro, 14 bin dolar ile 18 bin 405 Türk lirasına ise el koyuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. R.B.'nin ise polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
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