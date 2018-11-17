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Manisa'daki gıda zehirlenmesi şüphesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Tedavileri tamamlanan 21 asker taburcu edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 21 asker, taburcu edildi.

Dün, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'ndan akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilen 21 askerin tedavisi tamamlandı.

"Hafif besin zehirlenmesi" teşhisiyle tedavi gören askerler müşahede süresinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek birliklerine teslim oldu.

Dün mide rahatsızlığı nedeniyle revire başvuran 21 asker, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, Vali Ahmet Deniz, askerlerin sağlığı hakkında endişelenecek bir durumun olmadığını açıklamıştı.

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