Manisa'daki hemzemin geçit kazası

MANİSA (AA) - Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sudenur Öztürk (16) okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Sudenur Öztürk'ün eğitim gördüğü Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınıfı ve sırası, arkadaşları tarafından karanfillerle donatıldı.

Öztürk'ün oturduğu sıraya fotoğrafı, "Seni unutmayacağız" yazısı ile sevdiği yiyecekler konuldu.

Sınıf arkadaşı Servet Geçici, Sudenur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, sevgi dolu bir insan olan arkadaşlarının hayvansever kimliğiyle tanındığını anlattı.

Öztürk'ün veteriner olmak istediğini söyleyen Geçiçi, "Kendine yavru köpek almıştı, onu çok seviyordu. Hatta olayın yaşandığı yerdeki evlerine, hayvan sevgisi nedeniyle taşındılar. Canı kadar çok sevdiği hayvanlara daha rahat bakabileceğini söylüyordu." dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 27 Ekim'de yaşanan olayda, okulundaki etüt programına katılmak için evden çıkan Sudenur Öztürk, hemzemin geçitte İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

