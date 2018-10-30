HABER

Manisa'daki hemzemin geçit kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 15:58 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Sudenur Öztürk için okulunda anma töreni düzenlendi

MANİSA (AA) - Manisa'da hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu yaşamını yitiren Sudenur Öztürk (16) okulunda düzenlenen törenle anıldı.

Sudenur Öztürk'ün eğitim gördüğü Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki sınıfı ve sırası, arkadaşları tarafından karanfillerle donatıldı.

Öztürk'ün oturduğu sıraya fotoğrafı, "Seni unutmayacağız" yazısı ile sevdiği yiyecekler konuldu.

Sınıf arkadaşı Servet Geçici, Sudenur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, sevgi dolu bir insan olan arkadaşlarının hayvansever kimliğiyle tanındığını anlattı.

Öztürk'ün veteriner olmak istediğini söyleyen Geçiçi, "Kendine yavru köpek almıştı, onu çok seviyordu. Hatta olayın yaşandığı yerdeki evlerine, hayvan sevgisi nedeniyle taşındılar. Canı kadar çok sevdiği hayvanlara daha rahat bakabileceğini söylüyordu." dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 27 Ekim'de yaşanan olayda, okulundaki etüt programına katılmak için evden çıkan Sudenur Öztürk, hemzemin geçitte İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
'Melih Gökçek aday olursa...''Melih Gökçek aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hemzemin geçit Kaza tren

En Çok Okunan Haberler

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

Önemli gelişme! Yeni havalimanı projesi iptal ediliyor!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

İşte Türk askerinin kış kıyafetleri... Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel tek tek anlattı!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Fenerbahçe'de hoca adayları arasında Sergen Yalçın da var!

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Binlerce sağlık çalışanlarını ilgilendiren yasa Meclis'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

'Erdoğan'a yalan söyleyen belediye başkanı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde intihar! Bir anda aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.