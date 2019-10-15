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Manisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan anne ile 8 aylık kızına otomobil çarptı.

Manisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan anne ile 8 aylık kızına otomobil çarptı. Kazada anne ve bebeği hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bergama Caddesi’nde meydana geldi. Soma’dan, Kınık güzergahına gitmekte olan Engin K. yönetimindeki 35 VRD 40 plakalı otomobil, kucağındaki 8 aylık kızı Elif Z.U ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Tenzile Uysal’a (26) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve kızı metrelerce uzağa fırladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı anne ve kızına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Anne Tenzile Uysal Soma Devlet Hastanesine, 8 aylık Elif Z.U. ise Özel Medigün Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza sonrasında otomobil sürücüsü Engin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

Manisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti

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