HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 03:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa’nın Soma ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Öte yandan yangın ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili oldu.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Tekeliışıklar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple hava karardıktan sonra akşam saatlerinde meydana geldi. Mahallenin hemen yanında bulunan ormanlık alandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekiple müdahale edilmeye başlandı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 22 arazöz ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Soma Belediyesine ait itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangın 160 kişinin yaşadığı köye yaklaşık 30 metre kadar yaklaştı.
Alevlerin mahalleye sıçraması ihtimaline karşı mahallede yaşayan vatandaşlar ve hayvanlar jandarma ve AFAD ekipleri kontrolünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriye tahliye edildi.
"Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı"
Köyde yaşayanlar ilçe merkezinde misafirhanelere yerleştirilirken Kaymakam Fatih Akkaya’da yangın bölgesinde çalışmaları inceledi. Akkaya, yangının henüz çıkış nedeninin bilinmediğini belirterek, "Yangın köye yakın bir noktada başlamış. Ekipler anında olay yerine intikal yaparak müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle yangına müdahale zorlaştı. Ekiplerin gayretleriyle köye ilerlemesi durduruldu. İnşallah köyümüzde bir sıkıntı olmayacak" dedi.
Mahalle sakinlerinden Serdal Sert ise işyerinden bir arkadaşının aramasıyla bilgileri olduğunu belirterek, "Ekipler hemen geldi. Hemen köyü boşalttık, hayvanlarımızı da köy dışına çıkarttık." dedi.
Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenilen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklamaProf. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? ATA AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
1/
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Büyük skandal! Koronavirüs hastasına ambulansta tecavüz etti
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Diğer Haberler
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Prof. Dr. Ercan'dan Marmara'daki depreme ilişkin açıklama
Muğla'da araç yangını ormana sıçradı
Muğla'da araç yangını ormana sıçradı
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Koca'dan 11 ilin sağlık müdürü ile koronavirüs toplantısı
Bakan Soylu duyurdu! Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe
Diyarbakır'da terör örgütüne büyük darbe
Muğla'da yarı çıplak halde markete girip bir kadını taciz eden zanlı yakalandı
Yarı çıplak halde markete girip dehşet saçan tacizci yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.