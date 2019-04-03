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Manisa’daki seçim sonuçlarına itiraz devam ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından, kesin olmayan sonuçlara göre Yunusemre’de Mehmet Çerçi 21 oy, Köprübaşı’nda Regaip Topuz 30 oy, Turgutlu’da da Çetin Akın’ın 416 oy farkla başkan seçildiği açıklandı.

Manisa’daki seçim sonuçlarına itiraz devam ediyor

Manisa’nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından, kesin olmayan sonuçlara göre Yunusemre’de Mehmet Çerçi 21 oy, Köprübaşı’nda Regaip Topuz 30 oy, Turgutlu’da da Çetin Akın’ın 416 oy farkla başkan seçildiği açıklandı. 3 ilçede oyların birbirine çok yakın olması üzerine bu sefer İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu öğrenildi.
Manisa’da, oyların birbirine çok yakın olduğu Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde resmi olmayan sonuçlara yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirildi.
Oyların yeniden sayıldığı Manisa’nın en fazla nüfusa ve seçmene sahip ilçesi Yunusemre ilçesinde Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Mehmet Çerçi, rakibi Millet İttifakı’nın İYİ Parti’li adayı Kürşad Mithat Özkan’dan 21 oy fazla alarak seçimi kazandı. İlçe seçim kurulan yapılan itiraz öncesi Mehmet Çerçi’nin seçimi 61 oy farkla kazandığı açıklanmıştı. Yunusemre’de Mehmet Çerçi 57 bin 875 oy alırken Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 854 oyda kaldı. İYİ Parti tarafından Yunusemre’de bütün oyların sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunulduğu öğrenildi.
Manisa’nın en küçük ilçelerinden biri olan Köprübaşı’nda ise geçersiz oy ile bazı sandıklarda hatalı sayım yapıldığı belirtilerek yapılan itiraz ve yeniden yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Regaip Topuz, 4 bin 652 oy ile rakibi İYİ Parti’li Fatih Taşlı’dan 30 oy fazla alarak seçimi kazandı. Fatih Taşlı ise 4 bin 622 oyda kaldı. Yapılan itiraz öncesi Regaip Topuz’un seçimi 28 oy farkla kazandığı açıklanmıştı.
Yine Manisa’nın en büyük ilçelerinden biri olan Turgutlu’daki itiraz sonrası Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Çetin Akın’ın, rakibi olan ve mevcut belediye başkanı Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Turgay Şirin’den 416 oy fazla aldığı belirtildi. İtiraz öncesi CHP’li aday Çetin Akın’ın 36 bin 896, mevcut başkan MHP’li Turgay Şirin’in ise 36 bin 446 oy aldığı ve aradaki farkın 450 olduğu açıklanmıştı. MHP’nin, Turgutlu’da da oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna itiraz ettiği bildirildi.

Manisa’daki seçim sonuçlarına itiraz devam ediyor

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