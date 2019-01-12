Manisa'daki şiddetli yağış

Öte yandan Saruhanlı, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanları su altında kaldı.

Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Müdürlüğü de kent genelinde su baskınlarında evleri zarar görenlere hijyen kolisi dağıtarak gıda yardımı yaptı.

Yağış nedeniyle Akhisar'da rayların sular altında kalması sonucu duran tren seferlerinin yeniden başlatılması için TCDD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Seferlerin yarın yeniden başlayacağı öngörülüyor.

Akhisar'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu kapanan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı. İlk etapta trafik akışının iki şeritten kontrollü sağlandığı yol, su tamamen tahliye edildikten sonra açıldı.

MANİSA (AA) - Manisa'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akhisar ilçesinde yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandıktan sonra trafik akışının kontrollü sağlandığı İzmir-İstanbul kara yolu trafiğe açıldı.

Şenol, "Çayın taşması sonucu sebze ekili araziler su içinde kaldı. Meyve ağaçlarının altında ise 1 metreye yakın çamur birikti. Hasar tespiti için çalışma başlattık. Yarın daha net rakamlara ulaşabiliriz." dedi.

Saruhanı ilçesinde de Gevenlik sulama göletinin taşması nedeniyle mahsur kalan bir otomobil, Saruhanlı Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerine bağlanan yol sular altında kaldı.

