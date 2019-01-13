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Manisa'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği: - "Taşkına maruz kalan 180 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş, Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne ve diğer güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır"

MANİSA (AA) - Manisa Valiliğince kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 640 su taşkını yaşandığı, bu durumdan etkilenen 180 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden, il genelinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, perşembe sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cumartesi öğle saatlerine kadar il merkezinde metrekareye ortalama 203 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Sağanaktan özellikle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, ve Akhisar ilçelerinin etkilendiği vurgulanarak Vali Ahmet Deniz başkanlığında kurulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) jandarma, emniyet, AFAD, MASKİ, DSİ, Türk Kızılayı ve itfaiye birimleri ile il genelinde yaşanan su taşkınlarına müdahale edildiği kaydedildi.

- 180 vatandaş evlerinden tahliye edildi

GAMER'e ulaşan 630 su taşkını vakasına müdahale edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taşkına maruz kalan 180 vatandaşımız evlerinden tahliye edilmiş, Manisa Öğretmenevi ve Yunusemre Belediyesi Misafirhanesi'ne ve diğer güvenli evlere taşınmaları ve iaşeleri sağlanmıştır. Soma ilçemizde bir ailenin 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 kümes hayvanı telef olmuştur. Şehzadeler ilçemiz Yeni Harmandalı Mahallesi güzergahında bulunan müstakil evlerde 15 küçükbaş hayvan telef olmuştur."

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