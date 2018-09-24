Manisa'daki silahlı kavga

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Sarıgöl yolundaki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilirken, diğerleri savcılık talimatıyla salıverildi.

Savcılık sorguları tamamlanan Z.Ö.Ç, M.K. ve M.E, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün eğlence merkezinde çıkan kavgada silahla vurulan Bekir Cengiz (35) hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştı.

