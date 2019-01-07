Manisa'daki silahlı ve bıçaklı kavga

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada tabancayla yaralanan şüpheli D.T'nin Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

112 Acil Servis ekiplerince sedye ile adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklandı.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 Aralık'ta, bir kahvehanede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Çetin yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından 3 kişi tutuklanmış, yaralı olan şüphelilerden D.T. ise hastaneye kaldırılmıştı.

