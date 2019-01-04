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Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'daki 'swinger' operasyonunda 12 tutuklama

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Mağdur' olarak emniyette işlemleri yapılan 6 kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Manisa'da polis ekipleri, il genelinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bağlantı kurup, 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen evli 4 çifti teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce dün sabah düzenlenen operasyonda, 6'sı kadın 18 kişi yakalandı. Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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