Manisa'daki trafik kazası

Evli iki çocuk babası Erol Kilit'in (48) cenazesi Kurtuluş Mahalle Camisi'ne getirildi. Babasının tabutunun başında bekleyen 12 yaşındaki Alperen Kilit'i cenaze törenine gelen yakınları, arkadaşları ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda teselli etti.

Kazada yaşamını yitiren inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçe devlet hastanesi morgundan teslim alındı.

Evli ve 5 çocuk babası sürücü Ahmet Yuca'nın (50) cenazesi ise yakınlarına teslim edilmek üzere morgda bekletiliyor.

- Olay

Adala Mahallesi'nde dün Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan kamyonet ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpışmıştı. Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirmiş, otobüsteki 20 kişi de yaralanmıştı.

