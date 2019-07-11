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Manisa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

Salihli ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 5'inin cenazesi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden 5'inin cenazesi defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem'in cenazeleri, yakınları tarafından ilçe devlet hastanesi morgundan teslim alındı.

Evli iki çocuk babası Erol Kilit'in (48) cenazesi Kurtuluş Mahalle Camisi'ne getirildi. Babasının tabutunun başında bekleyen 12 yaşındaki Alperen Kilit'i cenaze törenine gelen yakınları, arkadaşları ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda teselli etti.

Kilit'in cenazesi, öğlen kılınan namazın ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rahim Aydın'ın (48) cenazesi Süleyman Ağa Camisi'ndeki kılınan namazın ardından Karaağaç Mezarlığına, Mehmet Yanar'ın (44) cenazesi Hazreti Hamza Camisi'ndeki törenin ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Çınar Baysak'ın (38) cenazesi Gaffar Okkan Mahallesi Camisi, Şeref Öktem'in (42) cenazesi Yılmaz Mahallesi Camisi'ndeki törenlerin ardından mahalle mezarlıklarına toprağa verildi.

Evli ve 5 çocuk babası sürücü Ahmet Yuca'nın (50) cenazesi ise yakınlarına teslim edilmek üzere morgda bekletiliyor.

- Olay

Adala Mahallesi'nde dün Ahmet Yuca idaresindeki 45 LE 989 plakalı panelvan kamyonet ile Mehmet Gök'ün kullandığı 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü çarpışmıştı. Kazada, sürücü Ahmet Yuca ile minibüsteki inşaat işçileri Çınar Baysak, Erol Kilit, Mehmet Yanar, Rahim Aydın ve Şeref Öktem yaşamını yitirmiş, otobüsteki 20 kişi de yaralanmıştı.

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6 ölü cenaze Kaza toprağa verildi

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