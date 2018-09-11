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Manisa'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 21:56 | Son Güncelleme

Manisa'daki trafik kazası güvenlik kamerasında

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 2'si ağır 24 kişinin yaralandığı trafik kazası, otobüs içindeki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Mehmet Çelik’in kullandığı 45 AB 710 plakalı halk otobüsü ile Ertürk Çiftçi idaresindeki 35 APP 119 plakalı otomobilin çarpışma anı ve yolcuların savrulması yer alıyor.

Eski Muradiye yolunda 8 Eylül'de meydana gelen kazada 2'si ağır, 24 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik kamerası Kaza Muradiye OTOBÜS

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