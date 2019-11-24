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Manisa'dan 20 ülkeye itfaiye ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

MANİSA'da üretilen itfaiye araçları, yurt içinin yanı sıra Fas, Suudi Arabistan ve Nijerya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat ediliyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da üretilen itfaiye araçları, yurt içinin yanı sıra Fas, Suudi Arabistan ve Nijerya başta olmak üzere 20 ülkeye ihracat ediliyor. Yıllık 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen ihracatla, Türk ekonomisine katkı sağlanıyor.

Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 50 metrekarelik bir dükkanda, 1993 yılında itfaiye aracı üretimine başlandı. Bugünkü yönetici Eskişehir Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Halil Erçin'in (28) babası ve amcası tarafından kurulan işletme, aradan geçen 25 yılda, Türkiye'nin önde gelen firmalardan biri oldu. Şehzadeler'in Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde 1500 metrekare kapalı alan, 5 bin metrekare açık alanda tamamen Türk mühendisler ve Türk ustalardan oluşan kadrosuyla üretimini sürdüren firmanın itfaiye araçları; Türkiye genelindeki çok sayıda belediye tarafından tercih edildi. Yurt içinin dışında dünyaya da açılan firma; Fas, Suudi Arabistan ve Nijerya başta olmak üzere 20 ülkeye itfaiye aracı ihraç etti.

'EN DÜŞÜĞÜ 600 BİN, EN YÜKSEĞİ 2 MİLYON LİRA'

Şirketin işletmecisi Halil Erçin, "Yurtiçinde birçok belediye ve kamu kurumlarına araç üretiyoruz. Aracın çekici kısmı bize geliyor, biz üzerine tanker, merdiven ne sipariş aldıysak ona göre çalışıyoruz. Buradan hazır bir şekilde çıkarıyoruz aracı. Elektrik hatlarından, kaynak işine aklınıza ne geliyorsa burada yapıyoruz. Avrupa Standartlarında dünyanın 20 ülkesine ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ekonomisine bizde bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz. Yıllık 5 ila 10 milyon dolar arasında değişen bir ihracat yapıyoruz. Firmamızın üretim bölümünde 25 kişi çalışıyor. Bir merdivenli itfaiye aracının yapımı 30 ila 90 gün arasında değişiyor. Fiyat aralığı ise en düşüğü 600 bin liradan başlayarak, 2 milyon liraya kadar ulaşabiliyor. Burada hidrolik merdivenli itfaiye aracı, arazöz, kaza kurtarma aracı, vidanjör, kanal açma aracı, çöp aracı, teleskopik bomlu platform ve su tankeri üretiyoruz. Merdivenli itfaiye araçlarında 12 metreden 33 metreye kadar üretim yapabiliyoruz" dedi.

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