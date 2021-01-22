HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu

Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu

22.01.2021 21:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir, Afyon, Gaziantep ve Şanlıurfa JASAT ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Şanlıurfa’da bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile İzmir, Afyon, Gaziantep ve Şanlıurfa JASAT ekiplerinin başarılı takibi sonucunda Şanlıurfa’da bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarma dedektifleri traktörü çaldığı belirlenen 3 kişiyi de yakaladı.
Olay 12 Kasım 2020 tarihinde Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik yapan Ö.G.’ye ait 2005 model traktör, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Manisa ve Akhisar İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı JASAT ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, Akhisar JASAT ve Manisa JASAT ekiplerince yapılan kamera kaydı incelemeleri sonucu traktörün Akhisar-Kırkağaç ve Soma ilçeleri kırsal alanlardan sürülerek İzmir’in Bergama ilçesine götürüldüğü ve traktörün götürüldüğü esnada kırmızı renkli bir aracın takip ettiği tespit edildi.
Araştırmaların devamında aracın Bergama ilçesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kamyon ile götürülerek satıldığı, şüphelilerin Manisa iline dönüşe geçtiği tespit edildi. Manisa il sınırına giren araç takip edilerek Akhisar sınırlarına girdiği anda Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kapanmasında durduruldu. Araçta bulunan şüpheli M.D. ve H.K. olmak üzere yakalanan 2 şüpheli karakola götürüldü. Yapılan sorgulamada suçlarını itiraf eden şüpheliler traktörü kiraladıkları kamyon ile Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine götürerek internet üzerinden anlaştıkları şahsa 22 bin TL’ye sattıkları tespit edildi. Kamera kayıtlarından tespit edilen diğer şüpheli C.V. ise Akhisar ilçesinde yakalandı.
Öte yandan Manisa JASAT ekipleriyle irtibata geçen Suruç JASAT ekipleri traktörü bulunarak yediemin otoparkına teslim etti. Traktör gerekli işlemlerin tamamlanması sonrasında sahibi Ö.G.’ye teslim edildi.
Mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.D., H.K. ve C.V. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’dan çalınan traktör Şanlıurfa’da bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durdurulduBrezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Survivor'dan diskalifiye olan Cemal Hünal'ın eşinden şaşırtan çıkış!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Milyarder sevgilisiyle teknede sarmaş dolaş

Milyarder sevgilisiyle teknede sarmaş dolaş

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

Yasa dışı bahis oynayanlara milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandı

Bakan Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı

MEB'den son dakika açıklaması: Nakil ve geçiş işlemleri açıldı

MEB'den son dakika açıklaması: Nakil ve geçiş işlemleri açıldı

Bakan Koca duyurdu: Brezilya'dan uçuşlar geçici olarak durduruldu

Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, filyasyon ekiplerinin zorlu kış şartlarındaki çalışmasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe

22 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

22 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.