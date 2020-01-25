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Manisa’dan Elazığ’a destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa AFAD Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye ve bin 320 katlanabilir yatak sevki yapıldı.Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Manisa İl Müdürlüğü harekete geçti.

Elazığ’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa AFAD Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye ve bin 320 katlanabilir yatak sevki yapıldı.
Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Manisa İl Müdürlüğü harekete geçti. Hava sıcaklığının -8 derecelere kadar düştüğü Elazığ için AFAD tarafından dün gece itibariyle lojistik deposundan 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye, bin 320 adet katlanabilir yatak sevki yapıldı. Öte yandan, deprem bölgesine destek olmak isteyen vatandaşların 0 312 258 2323 numaralı telefonu arayarak AFAD ile koordine halinde olunması gerektiği belirtildi.

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