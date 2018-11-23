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Manisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

MANİSA'da yaşayan 30 yıllık deri ustası Mustafa Karapınar (47), teknolojiye inat her şeyi eski usul el emeği göz nuru işlerken, çırak bulamamaktan yakındı.

Manisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyor

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan 30 yıllık deri ustası Mustafa Karapınar (47), teknolojiye inat her şeyi eski usul el emeği göz nuru işlerken, çırak bulamamaktan yakındı.
Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların derilerini alarak ilk işlemden geçiren, daha sonra ortaya çıkan malzemeyi el emeğiyle işleyerek, müşterilerinin isteğine göre özel dikim ürünler yapan Mustafa Karapınar, 30 yıldır aralıksız sürdürdüğü mesleğine ömrünü adadı. Teknolojinin sektöre girmesiyle el işçiliğinin bitme noktasına geldiğini, kentte el emeğiyle üretim yapan son kişinin kendisi olduğunu söyleyen Karapınar, özel sipariş üzerine diktiği ceket ve yelekleri satarak geçimini sağladığını belirtti.
Çırak yetişmemesinden yakınan Karapınar, "Benim en büyük hayalim, Osmanlı'da debbağlık olarak bilinen bu meslekte çırak yetiştirmek. Onun için de devletimizden veya kuruluşlardan destek bekliyoruz. Bu meslek özellikle Manisa'da ölmesin istiyoruz. Elimizden geldiği kadar mesleği devam ettirmek istiyoruz. Artık teknolojiyle suni derilere de talep daha çok arttı. Bizler de büyük firmalarla yarışamaz hale geldik. Büyük firmalar günde 1000 tane suni deri kesip dikerken bizim 4 günde 1 ürettiğimiz gerçek deriler piyasaya pahalı geliyor. Benim oturmuş bir müşteri potansiyelim var. Yaklaşık 20 senelik müşterilerim var. Onlar her yıl ceketlerini boyaya getiriyorlar, bakıma getiriyorlar. Eskidiği zaman gelip yenilerini alıyorlar" dedi.

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Manisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyorManisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyorManisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyorManisalı 30 yıllık deri ustası çırak bulamıyor

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