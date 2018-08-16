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Manisalı esnaftan ABD ürünlerine boykot kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek veren Manisalı esnaf, dükkanında satmama kararı aldığı ABD menşeli telefon ve elektronik ürünleri dağıtımcı şirkete geri gönderdi

MANİSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine karşı yaptığı boykot çağrısına destek veren Manisalı esnaf, dükkanındaki ABD menşeli telefon ve elektronik ürünleri dağıtımcı şirkete geri gönderdi.

Şehzadeler ilçesinde elektronik ürün satılan iş yerinin işletmecisi Kadir Neslibol, vitrinindeki ABD menşeli ürünleri indirdi.

Neslibol, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına destek verdiğini, bu nedenle vitrinine yerli üretim telefonları koyduğunu belirtti.

Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara duyduğu tepkiyi dile getiren Neslibol, "Buna karşı vitrinlerimizdeki ABD menşeli ürünleri kaldırdık. Bundan sonra ne dolarla alışveriş yapacağız ne de onların ürünlerini satacağız. Onların ürünlerini burada hiçbir müşterimize tavsiye etmiyoruz. Bunların karşılığı olarak yerli üretimimiz olan telefonların satışını daha da hızlandıracağız. Bu şekilde ekonomimizi çökertmek isteyenlere karşı kendi çabamızla ülkemize katkıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Neslibol, dükkanındaki ABD menşeli telefon ve diğer elektronik ürünleri dağıtımcı şirkete gönderdi.

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ABD boykot ürün

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