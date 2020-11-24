Manisalı iş kadınının 'Hacı Murat'ı ilgi odağı oldu! 200 bin lira bile teklif eden var

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve tıbbi malzemeler satan bir firmanın yöneticiliğini yapan bir çocuk annesi Deniz Alya Eryılmaz, eşinin kendisine aldığı evlilik yıl dönümü hediyesiyle 1975 model Murat 124 marka otomobil sahibi oldu. Halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 45 yaşındaki otomobiline gözü gibi bakan Eryılmaz, ilk günkü klasik görünümünü koruyor. Lüks otomobili olmasına rağmen Murat 124'ten vazgeçmeyen Eryılmaz, otomobiliyle de ilgi odağı oldu. 200 bin liraya kadar gelen teklifleri geri çeviren Eryılmaz, şehir içinde kullandığı otomobiliyle görenlere nostalji yaşatıyor.

'GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

İlk başta ön yargılı olarak baktığı otomobilini zamanla sevdiğini ve orijinal haliyle muhafaza ettiğini belirten Deniz Alya Eryılmaz, "Eşim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldı. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Görünce şok oldum. Hatta mutluluktan, ağladım diyebilirim. İlk başta, 'Biz bunu nasıl kullanacağız' diye ön yargılıydım ama bu bir aşkmış, insan direksiyonuna dokununca anlıyor" diye konuştu.