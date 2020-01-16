HABER
  4. Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu yapmaya başladı

Manisalı kadınlar saçılacak 7 ton şifalı macunu yapmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:10 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, 480'incisi düzenlenecek Mesir Macunu Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, 480'incisi düzenlenecek Mesir Macunu Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Manisalı kadınlar, bu yıl 14- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak festivalde, Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılacak 7 ton mesir macununu hazırlamaya başladı.
UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan mesir macununun tanıtıldığı Manisa Mesir Macunu Festivali'nin hazırlıklarına, Manisa'yı, Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin Şehzadeler ilçesindeki atölyesinde başlandı. Atölyede 15 kadın tarafından hazırlanan mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor. Dernek Başkanı Ufuk Tanık, festivalin Nisan ayında düzenleneceğini belirterek, "21 Mart'ta temsili karma töreni yapılacak. 14 Nisan'da başlayan festival haftası, 19 Nisan'daki saçım finaliyle sonlanacak. Bu yıl yabancı ülkelerden 500'e yakın misafirimiz gelecek. 7 ton mesir saçılacak" dedi.
Saçım gününe kadar günde 8 saatlik çalışmayla 7 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar da çalışmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 7 yıldır mesir macunu yapan evli ve 2 çocuk annesi Selda Kayan (42), şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından macunun 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Kayan, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için bizim önümüze geliyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. Ardından çuvallarımıza doldurup saçıma hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.
15 yıldır mesir macunu yapan evli ve 3 çocuk annesi Fatma Hanım Suna (51) ise, "Her yıl bu aylarda başlıyoruz mesir macunu hazırlamaya. Gerçekten çok zevkli ve heyecanlı. Yorucu olmasına rağmen çok güzel götürüyoruz bu işi. Hele de mesirlerimizin caminin kubbelerinden saçılmasını görmek ayrı bir keyif" dedi.
MESİR MACUNUNUN TARİHÇESİ
Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan Manisa'da bir ara hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharatların karışımından oluşan bir macun hazırlar. 41 çeşit baharat karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Halktan gelen isteğin artması üzerine, kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk her yıl, 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanır ve böylece Manisa Mesir Şenlikleri doğmuş olur. 1539'dan bu yana on binlerce insan Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışının, baharın gelişinin, bereket ve bolluğun başlangıcını, sevincini yaşar.
MESİR MACUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. Diğer özellikleri arasında ağrılara, sancılara, soğuk algınlıklarına, hazımsızlıklara, iştahsızlığa ve ağız kokusuna karşı kullanılır. İnanışa göre macundan yiyen kimseyi bir yıl boyunca zehirli hayvanlar sokmaz. Macunu yiyen gelinlik kızlar o yıl içinde evlenir. Çocuğu olmayanların mesir macunundan yerse çocukları olur.
41 ÇEŞİT BAHARAT VAR
Mesir macununun içerisinde şu baharatlar yer alıyor;
Tarçın, karabiber, yeni bahar, karanfil, çöre otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, tarçın çiçeği, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarı halile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, zulumba, hıyarşembe, safran, iksir, kimyon, galanga, çam sakızı, mirsafi, meyan balı, şamlı şaşlı, limon kabuğu, kremtartar, zağfiran, udülkahır, çöpçini, eskir, tiryak, ravend, limon tuzu, tekemersini tohumu, günbalı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç, öldüAlkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç, öldü
Görme engelli Ceyda'nın hayatı müzikle değiştiGörme engelli Ceyda'nın hayatı müzikle değişti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

ABD'den Mısır'a Anadolu Ajansı çağrısı!

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donma tehlikesi geçip ölümden dönen belediye başkanı "yine giderim" dedi

Ölümden dönen belediye başkanı: Yine giderim

Son dakika! Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza: İki asker şehit, iki asker yaralı

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İzmir'de alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Alkol ve uyarıcı hap aldı, hayatından oldu

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Son dakika eski Korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı (Metin İyidil kimdir?)

Metin İyidil gözaltına alındı!

Filipinler'de yanardağ tahliyesi! 82 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı

Filipinler'de yanardağ tahliyesi! 82 bin kişi bölgeden uzaklaştırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.