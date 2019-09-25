HABER

Manisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

MANİSALI kadınlar, çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Manisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSALI kadınlar, çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 23 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenledi.
Manisa'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlardan oluşan 70 kişilik grup, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelere destek için toplanan grup, 'Türkiye anneler için ayakta', 'Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle' ve 'Teröre lanet, annelere destek' yazılı pankartlar taşıdı. Bedensel engelli kadınların da destek verdiği açıklamaya, bazı anneler çocuklarıyla katıldı.
Basın açıklamasını yapan Nagihan Aktaş Özkefal, şunları söyledi:
"Bugün Manisa'daki kadın sivil toplum örgütü temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da, 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek, teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz."

FOTOĞRAFLI

Manisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destekManisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destekManisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destekManisalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Akılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldıAkılalmaz olay! Havada takla atıp dikili kaldı
İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP ve İYİ Parti'ye IMF tepkisi!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

İstiklal Caddesi'nde vahşice öldürülen Halit'in kardeşinden duygulandıran mektup!

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

IŞİD üyesi, sosyal medyadaki terör paylaşımını para karşılığında yapmış

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

Gözü dönen damat kayınpederinin evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.