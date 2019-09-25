Manisalı kadınlardan Diyarbakırlı annelere destek

Çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 23 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan başta anneler olmak üzere Diyarbakırlı ailelere bir destek de Manisalı kadınlardan geldi. Manisa’daki kadın STK’lar ve STK’ların kadın kolları üyeleri ortak basın açıklaması yaparak ailelere destek verdi.

Manisa’daki kadın STK’lar ve STK’ların kadın kolları üyeleri, çocukları dağa kaçırıldığı gerekçesiyle 23 gündür HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan başta anneler olmak üzere Diyarbakırlı ailelere destek verdi. Bedensel engelli kadınların da destek verdiği açıklamaya bazı anneler çocuklarıyla katıldı. Anneler ellerinde tuttukları dövizlerle teröre tepki gösterdi.

Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda şehirdeki çok sayıda STK’nın destek verdiği ortak basın açıklamasını terhisine 15 gün kala şehit olan Mehmet Aktaş’ın yeğeni Nagihan Aktaş Özkefal yaptı. Diyarbakırlı annelerin oturma eylemini sonuna kadar desteklediklerini kaydeden Özkefal, “Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih Diyarbakır’daki anneleri teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. ‘Evladımın ölüsüne bile razıyım’ diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Manisa’daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da ’ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin biran önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" dedi.