HABER

Manisalı muhtardan 5 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Köprübaşı ilçesi Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz’den 5 günden beri haber alınamıyor.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesi Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz’den 5 günden beri haber alınamıyor. Yakınları, muhtarın kaçırıldığını düşünürken, jandarma Çenesiz’in otomobilinin bulunduğu bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde 7 Kasım günü otomobilinin farları ve camları açık şekilde bulunan, kendisinden ise 5 gündür haber alınamayan Mestanlı Mahallesi Muhtarı Bayram Çenesiz’i (25) arama faaliyetleri genişledi. Kayıp muhtarın bulunması için Killik, Gündoğdu, ve Mestanlı mahallelerinin arazi ve derelerinde arama faaliyetleri sürerken, jandarma Gördes ve Köprübaşı ilçelerinde de kameraları incelemeye aldı.

Yakınları kaçırıldığını düşünüyor
Ortadan kaybolduğu gece saat 23.00 civarında ilçe kahvesinde çay içerken görülen muhtar, son olarak güvenlik kameralarında evinin yolunda görüldüğü ortaya çıktı. Ortadan kaybolan muhtarın otomobili ise sabah saatlerinde yolun ortasında farları ve pencereleri açık şekilde bulundu. Kayıp muhtar Çenesiz’in amcası Yüksel Çenesiz, “O gece en son saat 23.00 civarı çay içerken görülmüş. Güvenlik kameralarında da eve gittiği görülüyor, daha sonrası yok. Arabası yolun orta yerinde, farları yanık halde bulundu. Kapılar kapalı, camlar açık bir şekildeydi. Ben daha önce kimseyle husumet yaşadığını, düşmanı olduğunu duymadım. Biz kaçırıldığını düşünüyoruz. En kısa sürede sağ salim bir şekilde bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

PARTNERÇıkan haberler sonrası flaş açıklama!Çıkan haberler sonrası flaş açıklama!
(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştıSabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.