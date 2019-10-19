Manisalı subay Van’da yaralandı

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye görevi yürüten askerlere sınırın İran tarafından açılan ateş sonucu yaralanan askerlerden birinin Manisa’nın Salihli ilçesinden Piyade Teğmen Haşim Alpaslan olduğu öğrenildi.

Salihli’nin Gökeyüp Mahallesi’nden olduğu belirtilen Piyade Teğmen Haşim Alpaslan’ın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerin Gökeyüp Mahallesi’nde ikamet eden ailesinin de Van’a oğullarının tedavi gördüğü hastaneye gittiği belirtildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde Uzunyol Hudut Karakolu ile Soğuksu Karakolu bölgesinde devriye faaliyeti yapan askerlere İran sınırı tarafından ateş açılmış, açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralanmıştı.



