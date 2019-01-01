Manisalı sürücülere ceza yerine yılbaşı hediyesi

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, yılbaşı dolayısıyla kentteki polis ve jandarma uygulama noktalarında görevli ekipleri ziyaretinde denetim için durdurulan sürücülere kitap hediye etti.

Vali Deniz, yılın son saatlerinde görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini yalnız bırakmadı. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Deniz, personelle sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Ayrıca Deniz, Manisa'da görev yapan Ağrılı bir jandarmanın ailesini telefonla arayıp yeni yılını tebrik etti.

Uygulama noktasında denetim için durdurulan sürücülerle de sohbet eden Deniz, araçtakilere ve uygulama noktalarında bulunan tüm emniyet güçleri ile basın mensuplarına kitap dağıttı.

Deniz'e ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç eşlik etti.

- "2019'da Manisa her yerde okuyor"

Vali Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitabı en güzel hediye olarak gördüğünü, yılın son gününde kitap verdiği vatandaşların bunun alışkanlık haline getirip yıl boyunca okumasını temenni ettiğini söyledi.