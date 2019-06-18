HABER

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı ve Manisa Sivil Dayanışma Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi.AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi.

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı ve Manisa Sivil Dayanışma Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Samet Doğuş tarafından okunan basın açıklamasının ardından Mursi için dua edildi. Doğuş açıklamasında, "Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

STK’lardan ortak açıklama
Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi sivil toplum kuruluşları da yine Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya STK başkanlarının yanı sıra AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat, Samet Doğuş ve Emre Şener de katıldı. MASİDAP dönem sözcüsü Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner yaptığı açıklamada, "Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olmuştur. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Siyonizmin bekçiliğini yapan Mısır cuntası, Batı’dan ve özellikle Trump yönetiminden aldığı destekle ülke içinde her türlü hukuksuzluğu ve cinayeti işlerken, Mursi’nin şehadeti bu hukuksuz rejimin ve dış destekçilerinin bölgesel projelerinde yeni bir aşamaya geçtiklerinin işaretidir. Darbecilerin dışarıda en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği olsa da bölgedeki en önemli finansörleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Şu ana kadar Batılı ülkeler Mısır’a 30 milyar dolarlık silah ve teçhizat vermişler, Suud ve Emirlik yönetimleri de 14 milyar dolarlık yardım yapmışlardır. Eş zamanlı olarak bir yanda Kudüs ve Filistin’de saldırganlık artarken, aynı anda Mısır’da operasyonlara hız verilmesi ABD’nin yeni Ortadoğu planıyla ilgili görünmektedir. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümünün ardından adaleti sağlamaya çalışmalıdır" şeklinde konuştu.
Basın açıklaması ’Zalimler için yaşasın cehennem’ sloganlarıyla son buldu.

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Manisalılar Mursi için meydanlara indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

AK Partili Meclis Üyesi evinin balkonunda öldürüldü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

İstanbul'da Rus ve Gürcüler arasında çatışma!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

Bakan Akar'dan ABD açıklaması: Müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinden yanayız

Bakan Akar'dan ABD açıklaması

Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon’da HES borusu patladı! Acı haber geldi

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.