Manisalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak halkı hazırlıksız yakaladı. Bazıları saçak altlarına sığınırken, bazılarıda şemsiyelerle krunmaya çalıştı.

Manise'da öğlen saatlerinde, gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Manisalıların çoğu yağmura hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için binaların kenarından yürüdü, bazıları da yağmurun dinmesini beklemek için saçak altlarına sığındı. Yağmurda ıslanmamak için bir şemsiyenin altına 3 kişi girenler de oldu.

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