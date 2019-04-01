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Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:59 | Son Güncelleme

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamlamladı.

Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Cengiz Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamlamladı.
Manisa'da bugün yapılan yerel seçimlerde 3 bin 668 sandıkta 1 milyon 52 bin 970 seçmen oy kullandı. Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Cengiz Ergün ile Millet İttifakı'nın İYİ Partili adayı Orkun Şıktaşlı'nın arasında geçen yarışın kazananı belli oldu. 29 Mart 2009 seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Ergün, 2014 yılında Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte yeniden seçildi. Başkan Ergün, resmi olmayan sonuçlara göre 3'ncü kez başkan seçilmiş oldu. Manisa'nın 17 ilçesinin 8'inde AK Partili aday, 5'inde MHP'li aday, 3'ünde CHP'li aday ve 1 ilçede ise İYİ Partili aday başkanlığı kazandı.
Ahmetli'de AK Partili Ahmet Alhan, Demirci'de AK Partili Selami Selçuk, Gölmarmara'da AK Partili Kamil Öz, Gördes'te AK Partili Muhammet Akyol, Kırkağaç'ta AK Partili Yaşar İsmail Gedüz, Köprübaşı'nda AK Partili Regaip Topuz, Soma'da AK Partili Ali Tulup, Şehzadeler'de AK Partili Ömer Faruk Çelik ve Yunusemre'de AK Partili Mehmet Çerçi kazandı. Akhisar'da CHP'li Besim Dutlulu, Alaşehir'de CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Saruhanlı'da CHP'li Zeki Bilgin ve Turgutlu'da CHP'li Çetin Akın seçimi önde tamamladı. Kula'da MHP'li Hüseyin Tosun, Sarıgöl'de MHP'li Necati Selçuk, Selendi'de MHP'li Nurullah Savaş kazandı. Salihli'de CHP adayı Mazlum Nurlu ile MHP adayı Zeki Kayda arasında ise çekişme sürüyor.

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Manisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olduManisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olduManisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olduManisa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün oldu

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