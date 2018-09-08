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Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri meydandaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu.

Daha sonra Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı. Hükümet Meydanı'na ulaşan atlı birlikler, taşıdığı sancağı Manisa Valisi Güvençer'e teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzgülü, yaptığı konuşmada kentin 26 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edildiğini ve 3 yıl düşman işgali altında kaldığını anımsatarak, Müftü Ali Efendi'nin öncülüğünde çevre il ve ilçelere de yayılan bir direniş hareketinin başladığını, 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya varmasıyla kentin özgürlüğüne kavuştuğunu anlattı.

Güzgülü, Yunan askerlerinin kentten kaçarken büyük bir yangın çıkardığını ve söz konusu yangında neredeyse kentin tamamının yandığını 5 bin 555 şehit verildiğini hatırlatarak "İşte o günlerden bu günlere geldik. Nereden geldiğimizi unutmadan Türk'ün ve Türk topraklarının üzerinde emelleri bulunan hainleri en iyi şekilde tanıyarak, geleceğimize yön vermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum." dedi.

Törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra Fatih Sergi Salonu'nda Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konulu fotoğraf sergisini açtı.

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