Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı kutlandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri meydandaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla gönderdiği mesaj okundu.

Daha sonra Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin kente girişi canlandırıldı. Hükümet Meydanı'na ulaşan atlı birlikler, taşıdığı sancağı Manisa Valisi Güvençer'e teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzgülü, yaptığı konuşmada kentin 26 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edildiğini ve 3 yıl düşman işgali altında kaldığını anımsatarak, Müftü Ali Efendi'nin öncülüğünde çevre il ve ilçelere de yayılan bir direniş hareketinin başladığını, 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya varmasıyla kentin özgürlüğüne kavuştuğunu anlattı.