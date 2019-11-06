Manisa’nın Fatihi Saruhan Bey’in siluetini logodan çıkardılar

Manisa’yı 1313 yılında fethederek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey’in adını taşıyan Saruhanlı ilçesinde, 2015 yılında dönemin belediye meclisi tarafından logoya dahil edilen Saruhan Bey’in silueti logodan çıkarıldı. Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Parti’li üyelerin kabul, AK Parti ve MHP’li üyelerin ise ret oyu verdiği yeni logo oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan 4 yıl önce logoya eklenen Saruhan Bey siluetine o dönem meclis üyesi olan şimdiki Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bigin’in de evet oyu verdiği öğrenildi.

Saruhanlı Belediyesinin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, CHP’li Belediye Başkanı Zeki Bilgin’in başkanlığında, Üzüm Otel’deki toplantı salonunda yapıldı. Meclis gündemine ilişkin çeşitli konuların ele alındığı toplantıda, belediye logosunun değiştirilmesine ilişkin teklif masaya yatırıldı.

Başkan Zeki Bilgin burada yaptığı açıklamada, Saruhanlı ile özdeşleşmeyen mevcut logoyu değiştirmek istediklerini bu kapsamda yeni bir logo hazırladığını, bu logoya Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan T.C ile ay ve yıldız koyarak yeni bir tasarım yapıldığını söyledi.

Yeni hazırlanan logonun Saruhanlı’yı gerçek anlamda temsil ettiğini ifade eden Başkan Bilgin, konuşmasının ardından mevcut logonun yeni tasarlanan logo ile değiştirilmesi teklifini meclisin onayına sundu.

Teklif, AK Parti ve MHP grubunun ret oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin onayını alarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Saruhanlı Belediyesinin 1953 yılından beri kullanılan logosu 2015 yılında dönemin AK Parti’li Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı başkanlığında toplanan mecliste Saruhan Bey’in siluetinin eklenmesiyle oy birliğiyle kabul edilmişti. O dönem mecliste yer alan bugünkü Belediye Başkanı Zeki Bilgin de meclis üyesi olarak Saruhan Bey’li logoya evet oyu vermişti.

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, AK Parti ve MHP’li üyelerin katılımın az olduğu bir toplantıda ek gündemle logonun değiştirildiğini kaydederek, yeni belediyenin 15 yıl boyunca yapılan tüm hizmetleri ortadan kaldırmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Gökmen, AK Parti olarak yeni logodaki T.C. ve ay yıldıza karşı olmadıklarını ancak Saruhan Bey’in siluetinin kaldırılmasını kabul edilemez bulduklarını açıkladı.

