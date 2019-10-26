HABER

Manisa’nın fethinin 706’ncı yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın 1313 yılında fethedilerek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey, Manisa’nın Fethinin 706’ncı yıl dönümünde Şehzadeler ilçesindeki türbesinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Manisa’nın 1313 yılında fethedilerek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey, Manisa’nın Fethinin 706’ncı yıl dönümünde Şehzadeler ilçesindeki türbesinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Mehter takımı konseriyle başlayan etkinlik yapılan verilen ikramlarla son bulurken, katılımcılar Saruhan Bey türbesinde dua etti.
Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesi organizasyonuyla Saruhan Bey türbesi önünde Manisa’nın Fethinin 706’ncı yılı ve Saruhan Beyi Anma etkinliği düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımının konseriyle başlayan etkinlikte Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Halis Orhan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara birer konuşma yaparken Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar da fethin anlamı ve öneminden bahsetti.

"Bizim tarihimizde kara lekeler yok"
Avrupalıların kendi tarihlerini çocuklarına çok küçük yaşlardan itibaren öğretmeye başladıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Tarihimizi evlatlarımıza yeterince öğretemediğimizi düşünüyorum ki bizim tarihimizde kara lekeler yok. Bizim tarihimizde sömürmek yok. Emperyal olmak yok, insanları ezmek yok, asimile etmek yok, baskı yok, zorbalık yok. Bizim tarihimizde fetih var, medeniyet var, merhamet var, ihya etmek var, adalet etmek var. Dolayısıyla göğsümüzü gere gere işte bu bizim tarihimizdir, işte bu bizim ecdadımızdır diye nesillerimize öğretebileceğimiz tarihimiz, değerlerimiz ve model şahsiyetlerimiz var. Dolayısıyla bugün buradaki bu etkinliği son derece önemsediğimi ifade etmek istiyorum. 1313 yılında hemen yanı başında bulunduğumuz merhum ecdadımız Saruhan Bey tarafından bir Regaip Kandili Gecesinde Manisa işte tam da miladi olarak bugün fethediliyor. O gün bugündür burası bir Türk İslam yurdu olarak esenliğin, huzurun, barışın, kardeşliğin, sevginin, merhametin beşiği olarak insanların yaşadığı bir mekan bir şehir haline dönüştü. Ecdada vefamızı her fırsatta göstermeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha Saruhan Beyi, şanlı ordusundaki tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İlker Mümin Çağlar’a çiçek takdim etti.
Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur tarafından yaptırılan dua ile başta Saruhan Bey olmak üzere tüm şehitler anılırken, duanın ardından bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan menü, vatandaşlara ikram edildi. Protokol üyeleri de yakın zamanda restorasyonu yapılan Saruhan Bey türbesine girerek dua etti.
Şehzadeler Belediyesi ve Birlik Vakfı Manisa Şubesinin ortak düzenlediği Manisa’nın Fethinin 706’ncı yılı ve Saruhan Beyi Anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Basın İlan Kurumu İl Müdürü Yusuf Kahraman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları, Birlik Vakfı Manisa Şube Başkanı Halis Orhan, STK Başkanları, daire müdürleri ve çok sayıda Manisalı katıldı.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Motorcu dostları Edirne’de buluşuyorMotorcu dostları Edirne’de buluşuyor
Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildiOcaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.