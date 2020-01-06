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  4. Manisa'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Manisa'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Manisa'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Ahmetli ilçelerindeki bazı okullarda yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Şehrin yüksek kesimlerinde sabahtan bu yana devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle Akhisar'da Hanpaşa, Kömürcü ve Dağdere mahallelerindeki okullar ile Ahmetli'de taşımalı eğitim yapılan Bahçecik ve Hacıköse mahallelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

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