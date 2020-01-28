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  4. Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar’da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

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