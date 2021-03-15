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Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
15.03.2021 19:02 |
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Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.