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  4. Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

15.03.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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