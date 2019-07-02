Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Manisa\u2019n\u0131n Turgutlu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Av\u015far Mahallesi \u0130zmir-Ankara yolunda bir otomobilin t\u0131ra arkadan \u00e7arpmas\u0131 sonucu ilk belirlemelere g\u00f6re 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc. \n \nPARTNER\u00dcnl\u00fcleri bir de makyajs\u0131z g\u00f6r\u00fcn! Bu hallerine \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131racaks\u0131n\u0131z!\u00c7arpt\u0131\u011f\u0131 k\u00f6pe\u011fi geri d\u00f6n\u00fcp veterinere g\u00f6t\u00fcrd\u00fcOsmaniye\u2019deki s\u0131r cinayet \u00e7\u00f6z\u00fclemedi
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