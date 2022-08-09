Manken Didem Soydan göğüs dekolteli ayna pozuyla yaktı geçti!

38 yaşındaki ünlü manken Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesmeye devam ediyor. 762 bin takipçili Instagram hesabından son olarak göğüs dekolteli pozlarını paylaşan güzel manken, muhteşem fiziğiyle dikkat çekti.

AYNA POZUYLA BÜYÜLEDİ

Özel hayatıyla ilgili sık sık Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel manken Didem Soydan, son olarak derin göğüs dekolteli ayna pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Burak Deniz ile ilişkisine dolu dizgin devam eden güzel oyuncu, muhteşem fiziğiyle görenleri mest etti.

İşte güzel mankenin bazı Instagram pozları;





