Manken Elif Ece Uzun kimdir? Elif Ece Uzun kaç yaşında ve nereli? Elif Ece Uzun evli mi?

2 senedir podyumlardan uzak kalan Elif Ece Uzun, yaşadığı olaylı boşanma ile magazin gündeminde kendine yer buldu. Mahkeme kararıyla eşi Mehmet Tuş hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış ve eşinden boşanmıştı. 2 sene aradan sonra Çırağanda katıldığı bir defile sonrasında açıklama yapan Elif Ece Uzun, “Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

Elif Ece Uzun, davalık olduğu ve kendisine şiddet uyguladığını söylediği eski eşiyle yeniden barışarak, birçok kişiden tepki çekmişti.

Uzun'un, Mehmet Tuş'dan ikiz çocuğu var. Anne olmanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Uzun, yeniden evlilik haberiyle sosyal medyanın gündemine düşmüştü.