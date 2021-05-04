Manken Elif Ece Uzun kimdir? Elif Ece Uzun kaç yaşında ve nereli? Elif Ece Uzun evli mi?

2 senedir podyumlardan uzak kalan Elif Ece Uzun, yaşadığı olaylı boşanma ile magazin gündeminde kendine yer buldu. Mahkeme kararıyla eşi Mehmet Tuş hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış ve eşinden boşanmıştı. 2 sene aradan sonra Çırağanda katıldığı bir defile sonrasında açıklama yapan Elif Ece Uzun, “Eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.
Elif Ece Uzun, davalık olduğu ve kendisine şiddet uyguladığını söylediği eski eşiyle yeniden barışarak, birçok kişiden tepki çekmişti.
Uzun'un, Mehmet Tuş'dan ikiz çocuğu var. Anne olmanın çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Uzun, yeniden evlilik haberiyle sosyal medyanın gündemine düşmüştü.
Elif Ece Uzun kimdir?
Elif Ece Uzun, 1984 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Adapazarı'nda, bir kısmını ise İzmit’te tamamladı. Sonra ailesiyle beraber Antalya’ya yerleşti. Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yaptı.
Kariyerine 15 yaşında başlamış ve mesleğe ilk adımını bir model yarışmasına katılarak atmış olan Elif Ece Uzun, 2003 yılında iletişim sanatları alanında eğitim aldı.
Bir dönem hobi olarak yaptığı modellik mesleğini okulu bitince 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı ve İstanbul’a yerleşti.
Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir şov programı sunmaya başladı.
Sonra Kanal 1'de Necmi Yapıcı ile şaka ve eğlence programı sundu. Çarkıfelek programında tobleronda Mehmet Ali Erbil'e eşlik etti. 2010 yılında ATV’de “Klip TV” adlı programı sundu.
Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra bir bisküvi markasının reklam yüzü oldu.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defile sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Elif Ece Uzun, "Hayatımın son iki yılı istemediğim ve unutmak istediğim olaylarla dolu; önce beş aylık bebeğimi düşürdüm sonra babamı koronadan genç yaşta kaybettim" dedi.
"Eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık" diyen ünlü manken, "Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçtiğimiz ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum" açıklamasında bulundu.
"Annelik çok güzel bir şey" diyen Uzun sözlerini şöyle sonlandırdı; "Yakında ticarete atılıyorum özellikle ikiz bebekleri olan annelerin sevineceği ikiz bebek beşikleri, ikiz bebek arabaları, pişik kremi, bebek şampuanı ve çocuk bezi gibi bir dizi ürün çıkaracağım."
Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
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