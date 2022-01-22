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Manken Gizem Akbaş öldüresiye dövülmüştü! Eski sevgiliden akılalmaz sözler: Alkollüydüm

22.01.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Temmuz 2021'de Beşiktaş'ta bulunduğu bir mekanda manken Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından öldüresiye dövüldüğünü iddia etmiş, Ayta'nın 6 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanık Ayta alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Gizem Akbaş, "Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti. Bu esnada 'Seni öldüreceğim. Bu iş bitti' dedi. Daha sonra bodyguardlar ayırdı. Olaydan sonra burnum kırıldı. Şikayetçiyim'' dedi.

Manken Gizem Akbaş öldüresiye dövülmüştü! Eski sevgiliden akılalmaz sözler: Alkollüydüm

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş'ı tekme ve yumruklarla darbettiği iddiasıyla 6 yıla kadar hapsi istenen eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan arkadaşı Muhammed Emre Balcı'nın yargılanmasına başlandı.

ADLİ TIPTAN RAPOR ALINACAK

Sanık Ayta alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylerken, Gizem Akbaş, "Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti" dedi. Mahkeme, olaydan sonra burnunun kırıldığını söyleyen Akbaş'ın burnunda kırık olup olmadığı ve yüzünde sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için adli tıptan rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı ile şikayetçi Gizem Akbaş katıldılar.

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''ALKOLLÜYDÜM HATIRLAMIYORUM''

Sanık Mücahit İsmail Ayta savunmasında, gece kulübünde arkadaşlarıyla oturduğunu belirterek "Lavaboya çıktım. Alkollüydüm. Lavabo çıkışında görüntülerdeki olaylar meydana geldi. Alkollü olduğum için darbettiğimi bile hatırlamıyorum. Görüntüleri izlediğimde olayı kabul ettim ama tehdit etmedim" dedi. Diğer sanık Muhammed Emre Balcı ise sık sık söz konusu eğlence mekanına gittiklerini belirterek "Orada Gizem ile karşılaştık. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktur. Lavaboya gitmiştim. Mücahit ve Gizem'i kavga ederken gördüm. Kavgayı ayıran da bendim. Kesinlikle tehdit etmedim" diye konuştu.

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"KORKTUĞUM İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTIM"

Şikayetçi Gizem Akbaş ise mankenlik yaptığı için işi nedeniyle mekana gittiğini ifade ederek "Sanık Mücahit'in orada olduğunu bilmiyordum. Zaten korktuğum için uzaklaştırma kararı aldırmıştım" dedi. Akbaş olayı şöyle anlattı: "Lavaboya gitmiştim. Önce Muhammed Emre ile karşılaştım, bana 'Buradan git. Çok kötü şeyler olacak' dedi. Ben de 'O zaman siz gidin. Neden tatsızlık çıksın' dedim. O da kafasını sallayarak 'Ben seni uyarıyorum' dedi. Arkamı döndüm, zıt tarafa gitmek üzereyken Mücahit İsmail bana geldi. Hiçbir şey demeden vurmaya başladı. Yere düştüğümde de dövmeye devam etti. Bu esnada 'Seni öldüreceğim. Bu iş bitti' dedi. Daha sonra bodyguardlar ayırdı. Olaydan sonra burnum kırıldı. Şikayetçiyim."

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AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Gizem Akbaş'ın avukatı da müvekkilinin burnunda kırık olduğunu belirterek sanık Mücahit İsmail Ayta'nın tutuklanmasını veya hakkında ev hapsi verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, şikayetçi hakkında Adli Tıp Kurumu'nca burnunda kırık olup olmadığının ve sabit iz kalıp kalmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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NE OLMUŞTU?

Olay, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 16 Temmuz 2021 akşamı gerçekleşti. Şüpheli Mücahit İsmail Ayta, eğlenmeye giden eski sevgilisi Gizem Akbaş'ı lavabodan çıkmasının ardından saldırarak yumruk ve tekmelerle darp etti. Mücahit İsmail Ayta'nın, Gizem Akbaş'ı darp ettiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mücahit İsmail Ayta ise olayın kamuoyunda gündeme gelmesi sonrasında yeniden karakola çağırıldı. İfadesi alınan Ayta, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten yaralama" suçundan 22 Temmuz'da tutuklandı.

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Hazırlanan iddianamede, Gizem Akbaş'ın olay günü arkadaşıyla eğlenmeye gittiği, Mücahit İsmail Ayta'nın arkadaşı Muhammed Emre Balcı ile eğlence mekanına gittiği anlatıldı. Bir ara arkadaşıyla lavaboya giden şikayetçi Gizem Akbaş'ın arkadaşının çıkmasını beklerken sanıklar Mücahit İsmail Ayta ve Muhammed Emre Balcı'nın önünde durdukları, tehditkar bir tavır sergileyerek Akbaş'a gitmesini yoksa kötü şeyler olacağını" söyledikleri anlatıldı. Şikayetçi Gizem Akbaş'ın karşı çıkması üzerine şüpheli Mücahit İsmail Ayta'nın yüzüne yumruk attığı, yere fırlattığı ve saçından çekerek darp ettiği kaydedildi.

''SENİ ÖLDÜRECEĞİM''

İddianamede, Gizem Akbaş'ın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı, şüpheli Ayta'nın "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği de belirtildi. Sanık Mücahit İsmail Ayta hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 6 yıla kadar hapsi istenirken, sanık Muhammed Emre Balcı'nın ise "Birden fazla kişiyle birlikte tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, iddianameyi kabul kararıyla birlikte şikayetçiye yönelik kesin darp rapor alınmadığı gerekçesiyle 9 gün kalan tutuklu kalan Mücahit İsmail Ayta'nın tahliyesine karar verdi.

(DHA)

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Beşiktaş İlçesi
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