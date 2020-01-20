Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.'yi de alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın, ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgın'ın arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.