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  4. Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

Mankenin evinde işlenen cinayete müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bursa'da Sadık Şahin'in (45), sevgilisi eski manken Alev Ç.'nin (38) evinde Onur Yılgın'ı (35) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında sürdürülen soruşturma tamamlandı. Yılgın’ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana geldi. Eski manken Alev Ç., iddiaya göre evinde Onur Yılgın'la birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen sevgilisi Sadık Şahin, bu duruma sinirlendi. Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın'ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.'yi de alıp, kaçtı. Ağır yaralanan Yılgın, telefonla arkadaşı İsa Ö.'yü arayıp yardım istedi. İsa Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yılgın, ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, Yılgın'ın arkadaşı İsa Ö.'yü gözaltına aldı. Kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ve Alev Ç. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sadık Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Alev Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ONUR'U, ALEV'İN YATAĞINDA GÖRDÜM'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Sadık Şahin hakkında iddianame hazırlandı. Sanık Şahin, iddianamedeki ifadesinde, “Alev’le 6 yıldır birlikteyiz. Üç gündür Alev’e ulaşamıyordum. Olay gecesi evinin önünden geçerken ışığın yandığını gördüm ve zile bastım. Kapının önünde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Açılmayınca kendi anahtarımla içeriye girdim. Onur’u, Alev'in yatağında gördüm. Onur’la aramızda tartışma çıktı. Onur mutfaktan aldığı bıçağı üzerime gelerek salladı. Tutmaya çalıştığım sırada sağ elimin üstü ve avuç kısmından yaralandım. Onur’u itekledim. Alev’in verdiği havlu ile elimi sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca, emniyete gittim. Orada Onur’un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur’u bıçakladığımı hatırlamıyorum” dedi.

Savcı, sanık Sadık Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Şahin önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

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manken cinayet Eski manken Alev Ç.

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