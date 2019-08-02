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Mankenler, Kapadokya’yı keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, yerli ve yabancı manken ile fotomodeller için stüdyo haline geldi.

Mankenler, Kapadokya’yı keşfetti

NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, yerli ve yabancı manken ile fotomodeller için stüdyo haline geldi.
Dünyanın saygın dergileri başta olmak üzere çeşitli reklam stüdyoları ile çalışan fotomodel ve mankenler, Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Almanya, Fransa, Japonya, Kazakistan ve Rusya'dan birçok fotomodel ve manken, Göreme, Uçhisar, Çavuşin ve Zelve-Paşabağları gibi merkezleri stüdyo olarak kullanmaya başladı. Mankenler, doğa harikası görüntüler eşliğinde objektiflere poz vererek, bölgenin de etkin şekilde tanıtımına katkı sağlıyor.

FOTOĞRAFLI

Mankenler, Kapadokya’yı keşfettiMankenler, Kapadokya’yı keşfettiMankenler, Kapadokya’yı keşfettiMankenler, Kapadokya’yı keşfetti

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