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Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in hayat hikayesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kiminle evli, hangi filmlerde oynadı ve hangi oyuncunun annesi? Son hali nasıl?

Merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in hayat hikayesi

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Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kiminle evli, hangi filmlerde oynadı ve hangi oyuncunun annesi? Son hali nasıl?
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ürk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.
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Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı.
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1971'DE MANKENLER KRALİÇESİ OLDU

1971'DE MANKENLER KRALİÇESİ OLDU
21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.
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SİNEMAYA GEÇTİĞİ İLK FİLM

SİNEMAYA GEÇTİĞİ İLK FİLM
“Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.
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Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti.
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Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.
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Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de oyuncudur.
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SEN ANLAT KARADENİZ'İN DOKTOR VOLKAN'I

SEN ANLAT KARADENİZ'İN DOKTOR VOLKAN'I
Can Verel şu anda Sen Anlat Karadeniz dizisinde Doktor Volkan rolünü canlandırıyor.
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"Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu.
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O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.
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Engin Verel 'iyi bir aile babası' olarak anılıyordu.
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Peki Bahar Erdeniz şimdi nasıl görünüyor? İşte cevabı...
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BAHAR ERDENİZ'İN FİLMLERİ

BAHAR ERDENİZ'İN FİLMLERİ
ader (Türkan)Sevda Çiçeği (Gül)Bütün Çocuklarım (Feryal Kıroğlu)Nokta İle Virgül Paldır Küldür (Yasemin)Mavi Mercedes (Pınar)Hakanlar Çarpışıyor (Zeliha)Aşk, Arzu Ve Silah
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Altay'dan Gelen Yiğit (Zeliha)Çizmeli Kedi (Gazino Müşterisi)Kanundan Kaçamazsın (Demet)Üç Yaman Bakire (Aslıhan)Üç Ahbap Çavuşlar (Hale)Yarınlar Kimin (Aysel)Sevişmek Bir Dakika (Nazan)Seks Ve Şantaj
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Kılıç Aslan (Ayla)Enişte (Gönül Gönülver)Deli Deli Tepeli (Şarkıcı)Damgalı Adam (Süheyla)Aman Ne Gırgır (Bahar)Şüphe (Sema)Özleyiş (Bahar)
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Ömer Hayyam (Nalan)Patron (Nilgun)Kır Çiçeği (Zeynep)Hazreti Yusuf (Züleyha)Gurbetçiler (Leyla)Arap Abdo (Niça)Ölüme Köprü (Arzu)
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Çöl Kartalı (Leyla)Yumurcak Küçük Şahit (Kenanın karısı)TakipSuçlu (Ayla/Gülay)Kırık Merdiven (Zeynep)Kader Yolcuları (Suzan)
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Aşk Fırtınası (Nermin)Şerefimle Yaşarım (Hülya)Newyorklu Kız (Sevda)Afacan Küçük Serseri (Leyla)
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Bahar Erdeniz'in bir gazeteye verdiği röportajdan küçük bir kesit...
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Bahar Erdeniz'in Ses dergisine kapak olduğu dönem...
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Bahar Erdeniz Yeşilçam oyuncusu

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