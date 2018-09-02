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Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in hayat hikayesi
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Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kiminle evli, hangi filmlerde oynadı ve hangi oyuncunun annesi? Son hali nasıl?
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ürk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.
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Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı.
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1971'DE MANKENLER KRALİÇESİ OLDU
21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.
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SİNEMAYA GEÇTİĞİ İLK FİLM
“Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.
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Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti.
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Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.
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Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de oyuncudur.
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SEN ANLAT KARADENİZ'İN DOKTOR VOLKAN'I
Can Verel şu anda Sen Anlat Karadeniz dizisinde Doktor Volkan rolünü canlandırıyor.
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"Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu.
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O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.
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Engin Verel 'iyi bir aile babası' olarak anılıyordu.
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Peki Bahar Erdeniz şimdi nasıl görünüyor? İşte cevabı...
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BAHAR ERDENİZ'İN FİLMLERİ
ader (Türkan)Sevda Çiçeği (Gül)Bütün Çocuklarım (Feryal Kıroğlu)Nokta İle Virgül Paldır Küldür (Yasemin)Mavi Mercedes (Pınar)Hakanlar Çarpışıyor (Zeliha)Aşk, Arzu Ve Silah
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Altay'dan Gelen Yiğit (Zeliha)Çizmeli Kedi (Gazino Müşterisi)Kanundan Kaçamazsın (Demet)Üç Yaman Bakire (Aslıhan)Üç Ahbap Çavuşlar (Hale)Yarınlar Kimin (Aysel)Sevişmek Bir Dakika (Nazan)Seks Ve Şantaj
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Kılıç Aslan (Ayla)Enişte (Gönül Gönülver)Deli Deli Tepeli (Şarkıcı)Damgalı Adam (Süheyla)Aman Ne Gırgır (Bahar)Şüphe (Sema)Özleyiş (Bahar)
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Ömer Hayyam (Nalan)Patron (Nilgun)Kır Çiçeği (Zeynep)Hazreti Yusuf (Züleyha)Gurbetçiler (Leyla)Arap Abdo (Niça)Ölüme Köprü (Arzu)
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Çöl Kartalı (Leyla)Yumurcak Küçük Şahit (Kenanın karısı)TakipSuçlu (Ayla/Gülay)Kırık Merdiven (Zeynep)Kader Yolcuları (Suzan)
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Aşk Fırtınası (Nermin)Şerefimle Yaşarım (Hülya)Newyorklu Kız (Sevda)Afacan Küçük Serseri (Leyla)
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Bahar Erdeniz'in bir gazeteye verdiği röportajdan küçük bir kesit...
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Bahar Erdeniz'in Ses dergisine kapak olduğu dönem...
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