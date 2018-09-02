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Mankenler kraliçesi Bahar Erdeniz'in hayat hikayesi

1 / 33 Yeşilçam oyuncusu, mankenler kraliçesi ve model Bahar Erdeniz kiminle evli, hangi filmlerde oynadı ve hangi oyuncunun annesi? Son hali nasıl?

2 / 33 ürk sinema oyuncusu Bahar Erdeniz 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bahar Erdeniz, Amerikan Kız Koleji'nde okudu. 16 yaşındayken elektronik mühendisi Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e gitti. Orada 1 yıl psikoloji tahsili yaptı. Türkiye'ye geri döndü ve eşinden boşandı. Mankenlik okuluna yazıldı.

3 / 33 Daha sonra LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı.

4 / 33 1971'DE MANKENLER KRALİÇESİ OLDU 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu.

5 / 33 SİNEMAYA GEÇTİĞİ İLK FİLM “Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

6 / 33 Bir çok filmde oynadıktan sonra eski Fenerbahçe'li futbolcu Engin Verel ile evlenip Fransa'ya yerleşti.

7 / 33 Ünlü çiftin evliliği o dönemin gazetelerine böyle yansıdı.

8 / 33 Bu evliliğinden doğan oğlu Can Verel de oyuncudur.

9 / 33 SEN ANLAT KARADENİZ'İN DOKTOR VOLKAN'I Can Verel şu anda Sen Anlat Karadeniz dizisinde Doktor Volkan rolünü canlandırıyor.

10 / 33 "Öte yandan Bahar Erdeniz ve Engin Verel, gazetelere "Vur Engin Vur!" başlığıyla da konu oldu.

11 / 33 O dönem de Engin Verel karısına laf atan iki kişiyi tek başına dövdü.

12 / 33 Engin Verel 'iyi bir aile babası' olarak anılıyordu.

13 / 33 Peki Bahar Erdeniz şimdi nasıl görünüyor? İşte cevabı...

14 / 33 BAHAR ERDENİZ'İN FİLMLERİ ader (Türkan)Sevda Çiçeği (Gül)Bütün Çocuklarım (Feryal Kıroğlu)Nokta İle Virgül Paldır Küldür (Yasemin)Mavi Mercedes (Pınar)Hakanlar Çarpışıyor (Zeliha)Aşk, Arzu Ve Silah

15 / 33 Altay'dan Gelen Yiğit (Zeliha)Çizmeli Kedi (Gazino Müşterisi)Kanundan Kaçamazsın (Demet)Üç Yaman Bakire (Aslıhan)Üç Ahbap Çavuşlar (Hale)Yarınlar Kimin (Aysel)Sevişmek Bir Dakika (Nazan)Seks Ve Şantaj

16 / 33 Kılıç Aslan (Ayla)Enişte (Gönül Gönülver)Deli Deli Tepeli (Şarkıcı)Damgalı Adam (Süheyla)Aman Ne Gırgır (Bahar)Şüphe (Sema)Özleyiş (Bahar)

17 / 33 Ömer Hayyam (Nalan)Patron (Nilgun)Kır Çiçeği (Zeynep)Hazreti Yusuf (Züleyha)Gurbetçiler (Leyla)Arap Abdo (Niça)Ölüme Köprü (Arzu)

18 / 33 Çöl Kartalı (Leyla)Yumurcak Küçük Şahit (Kenanın karısı)TakipSuçlu (Ayla/Gülay)Kırık Merdiven (Zeynep)Kader Yolcuları (Suzan)

19 / 33 Aşk Fırtınası (Nermin)Şerefimle Yaşarım (Hülya)Newyorklu Kız (Sevda)Afacan Küçük Serseri (Leyla)

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21 / 33 Bahar Erdeniz'in bir gazeteye verdiği röportajdan küçük bir kesit...

22 / 33 Bahar Erdeniz'in Ses dergisine kapak olduğu dönem...

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