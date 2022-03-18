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Mankenlere taş çıkaran fit görünüm için keten tohumlu yoğurt! Keten tohumlu yoğurt nasıl yapılır?

18.03.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek, fit görünüme kavuşmak herkesin hayali. Hem iki yıldır süren koronavirüs salgını hem de bu sene çetin geçen kış şartları çoğu kişiyi eve kilitledi. Havaların ısınmasına az bir zaman kala herkesi kilo verme telaşı sardı. Fazla kilolardan kurtulmanın farklı farklı yolları var. Kilo vermede en önemli unsurlar irade ve disiplindir. Eğer kilo vermekte kararlıysanız yağ yakımını hızlandıran, 7 günde gözle görünür değişim sağlayan keten tohumlu yoğurt kürünü yapmanın tam zamanı.

Mankenlere taş çıkaran fit görünüm için keten tohumlu yoğurt! Keten tohumlu yoğurt nasıl yapılır?

Kış mevsiminde kilo alanlardansanız, sıcak günler kapıya dayanmadan fazla yağlardan kurtulmakta fayda var. Beslenme düzeninizle başlayarak yağ yakımını arttırıcı kürlerle kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sağlıklı bir kür ile bunu desteklemek isteyenler, keten tohumu ve yoğurt karışımı ile karşılaşıyor.

KETEN TOHUMLU YOĞURT KÜRÜ NEDİR?

Günlük egzersiz ve su tüketiminizi de ihmal etmemeniz dahilinde keten tohumu ve yoğurt kürü ile 1 haftada gözle görülür sonuçlar sağlayabilirsiniz. Kanserden diyabete vücudu birçok rahatsızlıktan koruyan keten tohumunun en önemli faydalarından biri zayıflamaya yardımcı olması.

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Yoğurt ise hem tüketimini kolaylaştırıyor hem de probiyotik ihtiyacınızı karşılıyor. Hazımsızlık gidermesi ile de şişkinliği azaltıyor. Peki keten tohumu ve yoğurt nasıl tüketilir, etkileri nelerdir? İşte bilmeniz gerekenler...

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KETEN TOHUMU YOĞURT KÜRÜ NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

İçeriğinde yüksek miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri, potasyum, çinko, magnezyum, bakır ve demir bulunan keten tohumu yine bir başka faydalı yiyecek olan yoğurt ile bir araya geldiğinde vücut için adeta bir süper besine dönüşüyor.

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Keten tohumu ve yoğurt ne zaman yenmeli diye soracak olursanız;

Uyumadan önce bir kâse yoğurda ekleyeceğiniz 1 kaşık keten tohumu, göbek bölgesindeki yağlar başta olmak üzere zayıflamanızı kolaylaştıracaktır.

İsteğe bağlı olarak sabah akşam şeklinde de tüketebilirsiniz. Ancak 1 hafta devam edip 1 hafta ara vererek devam etmeniz daha etkili olacaktır.

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